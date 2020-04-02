Önemli Seyahat Duyurusu

Öğrenim, tedavi veya benzeri zorunlu bir amaçla Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için aşağıda belirtilen tarihlerde Londra’dan Ercan’a seferler düzenlenmiştir:

7 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 652) – Antalya AYT 17:40 varış

AYT 18:10 (TWI 653) – Kıbrıs ECN 19:05 varış

8 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 752) – Antalya AYT 17:40 varış

AYT 18:10 (TWI 753) – Kıbrıs ECN 19:05 varış

(Uçuşların ücreti ilgili tur acentesi tarafından belirlenecektir. Bagaj hakkı, 1 parça 20 kg bagaj ve 1 parça 5 kg el bagajı şeklinde olacaktır.)

14 günlük zorunlu karantina süreci Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği karantina merkezlerinde tamamlanacaktır. Bu şartlarda ülkeye dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki veri formlarını doldurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

İletişim Bilgileri:

E-Posta: london@mfa.gov.ct.tr

Sosyal Medya:

WWW: https://www.londra.mfa.gov.ct.tr

Facebook: https://www.facebook.com/TRNCLondon/

Twitter: https://twitter.com/TRNCLondon

Santral Telefon: +44 (0) 207 631 1920

Faks: +44 (0) 207 462 9785

Acil durum telefonları:

+44 (0) 7495 171 824

+44 (0) 7930 304 221

+44 (0) 7496 685 617

Birleşik Krallık’ta Kalan KKTC Vatandaşlarının Ülkeye Dönüşü İçin Veri Formu