Önemli Seyahat Duyurusu

Öğrenim, tedavi veya benzeri zorunlu bir amaçla Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için aşağıda belirtilen tarihlerde Londra’dan Ercan’a seferler düzenlenmiştir:
7 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 652) – Antalya AYT 17:40 varış
AYT 18:10 (TWI 653) – Kıbrıs ECN 19:05 varış
8 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 752) – Antalya AYT 17:40 varış
AYT 18:10 (TWI 753) – Kıbrıs ECN 19:05 varış
(Uçuşların ücreti ilgili tur acentesi tarafından belirlenecektir. Bagaj hakkı, 1 parça 20 kg bagaj ve 1 parça 5 kg el bagajı şeklinde olacaktır.)
14 günlük zorunlu karantina süreci Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği karantina merkezlerinde tamamlanacaktır. Bu şartlarda ülkeye dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki veri formlarını doldurmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
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E-Posta: london@mfa.gov.ct.tr
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Santral Telefon: +44 (0) 207 631 1920
Faks: +44 (0) 207 462 9785
Acil durum telefonları:
+44 (0) 7495 171 824
+44 (0) 7930 304 221
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Birleşik Krallık’ta Kalan KKTC Vatandaşlarının Ülkeye Dönüşü İçin Veri Formu