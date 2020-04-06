ÖNEMLİ SEYAHAT DUYURUSU

Öğrenim, tedavi veya benzeri zorunlu bir amaçla Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için 7 ve 8 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan uçuşların saatleri, tur şirketinden alınan bilgi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir:

7 Nisan 2020 – Londra STN 16:15 (TWI 652) – Istanbul IST 22:00 varış

IST 22:50 (TWI 653) – Kıbrıs ECN 00:45 varış

8 Nisan 2020 – Londra STN 17:35 (TWI 752) – Antalya AYT 23:45 varış

AYT 00:35 (TWI 753) – Kıbrıs ECN 01:30 varış

Kamuoyuna duyurulur.