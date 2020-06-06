KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAYAN ANCAK KKTC İKAMET, OTURMA, ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ İZNİNE SAHİP OLANLARIN 8 HAZİRAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKEMİZE GİRİŞLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Maliye Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak KKTC ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iznine sahip olanların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren ülkemize girişlerine ilişkin yaptığı duyuruda yer alan unsurlar aşağıda belirtilmektedir;
• 8 Haziran – 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında ülkemize giriş yapacak olan, KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci izni bulunanlar, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklardır;
• Bu uygulama, konaklama, yemek ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400 TL olarak belirlenmiştir;
• Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırılması ve dekont alınması gerekmektedir.
• Bunu müteakip, başvuruların dekont sureti ve ilgili belgelerle birlikte (ikamet, oturma, çalışma, öğrenci izni, yabancı kimlik) en yakın KKTC Büyükelçiliği/Temsilciliği/Başkonsolosluğuna aşağıda verilen email veya WhatsApp numaraları aracılığıyla iletilerek yapılması gerekmektedir;
• KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçirecek ve karantina ücretine tabi olmayacaklardır.
HESAP NUMARALARI:
|TC ZİRAAT BANKASI HESAP BİLGİLERİ
|ALICI ADI: KKTC MALİYE BAKANLIĞI
|ALICI ADRESİ : KKTC MALİYE BAKANLIĞI LEFKOŞA-KKTC
|BANKA ADRESİ: ŞHT. MUSTAFA AHMET RUSO SOKAK NO:11 KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA KKTC
|HESAP NUMARALARI VE IBAN NUMARALARI
|TC ZİRAAT BANKASI
|TL
|HESAP NO:
|40298710-5001
|UBAN:
|TR290001000860402987105001
|USD
|HESAP NO:
|40300032-5001
|IBAN:
|TR470001000860403000325001
|EURO
|HESAP NO:
|40298710-5002
|IBAN:
|TR020001000860402987105002
|GBP
|HESAP NO:
|40298710-5004
|IBAN:
|TR450001000860402987105004
|SWIFT KODU;
|TCZBTR2A
DIŞ TEMSİLCİLİKLER
Ankara Büyükelçiliği
huriye.hancerli@mfa.gov.ct.tr
+90 533 860 8816
İstanbul Başkonsolosluğu
kerem.izmen@mfa.gov.ct.tr
+90 532 242 7853
İzmir Başkonsolosluğu
almila.tunc@mfa.gov.ct.tr
+90 533 847 9505
Mersin Başkonsolosluğu
serdar.tayancli@mfa.gov.ct.tr
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zalihe.erden@mfa.gov.ct.tr
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