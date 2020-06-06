KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAYAN ANCAK KKTC İKAMET, OTURMA, ÇALIŞMA VE ÖĞRENCİ İZNİNE SAHİP OLANLARIN 8 HAZİRAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜLKEMİZE GİRİŞLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Maliye Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak KKTC ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iznine sahip olanların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren ülkemize girişlerine ilişkin yaptığı duyuruda yer alan unsurlar aşağıda belirtilmektedir;

• 8 Haziran – 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında ülkemize giriş yapacak olan, KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci izni bulunanlar, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklardır;

• Bu uygulama, konaklama, yemek ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400 TL olarak belirlenmiştir;

• Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırılması ve dekont alınması gerekmektedir.

• Bunu müteakip, başvuruların dekont sureti ve ilgili belgelerle birlikte (ikamet, oturma, çalışma, öğrenci izni, yabancı kimlik) en yakın KKTC Büyükelçiliği/Temsilciliği/Başkonsolosluğuna aşağıda verilen email veya WhatsApp numaraları aracılığıyla iletilerek yapılması gerekmektedir;

• KKTC’deki üniversite ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, karantina süreçlerini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçirecek ve karantina ücretine tabi olmayacaklardır.

HESAP NUMARALARI:

TC ZİRAAT BANKASI HESAP BİLGİLERİ ALICI ADI: KKTC MALİYE BAKANLIĞI ALICI ADRESİ : KKTC MALİYE BAKANLIĞI LEFKOŞA-KKTC BANKA ADRESİ: ŞHT. MUSTAFA AHMET RUSO SOKAK NO:11 KÜÇÜK KAYMAKLI LEFKOŞA KKTC HESAP NUMARALARI VE IBAN NUMARALARI TC ZİRAAT BANKASI TL HESAP NO: 40298710-5001 UBAN: TR290001000860402987105001 USD HESAP NO: 40300032-5001 IBAN: TR470001000860403000325001 EURO HESAP NO: 40298710-5002 IBAN: TR020001000860402987105002 GBP HESAP NO: 40298710-5004 IBAN: TR450001000860402987105004 SWIFT KODU; TCZBTR2A



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