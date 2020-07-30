KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’nın Kurban Bayramı mesajı

Ülkemizden uzakta kutladığımız her bayram, toplumsal birlikteliğimizin ve kültürel değerlerimizin korunması ve devamı açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu konudaki en önemli husus, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır. Birleşik Krallık’ta yaşayan siz değerli kardeşlerimiz milli ve manevi değerlerinize bağlı kalarak, ekonomik, toplumsal ve siyasi hayata katılarak gösterdiğiniz başarılarla her geçen gün daha da gelişip, güçlenmektesiniz. Sizlerin dayanışma ve faaliyetlerinize yardımcı olmak bizler için de çok önemlidir.