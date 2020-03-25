GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DUYURUSU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAKANLAR KURULUNUN, YENİ TİP CORONA VİRÜS SALGININA KARŞI ALMIŞ OLDUĞU KARARLARA BAĞLI OLARAK, GÜV.K.K.LIĞI TARAFINDAN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILMASI PLANLANAN ASKER ALMA VE SEFERBERLİK FAALİYETLERİNDE DÜZENLEMELER YAPILMASINA İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR. BU KAPSAMDA;
A. 06 NİSAN 2020 TARİHİNDE BİLDİRİLEN 43’ÜNCÜ DÖNEM 1’İNCİ DEVRE YEDEK SUBAY YOKLAMASI 04 MAYIS 2020 TARİHİNDE,
B. 13 NİSAN 2020 TARİHİNDE ASKER ALIM İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 2020 YILI NİSAN CELBİ’NİN EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞINA SEVKİ 04 MAYIS 2020 TARİHİNDE,
C. 06 MAYIS – 25 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDAKİ PLANLI SEFERBERLİK DENEME TATBİKATLARI 01 EYLÜL – 16 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA İCRA EDİLECEK ŞEKİLDE ERTELENMİŞTİR.
Ç. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAŞANACAK GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK YUKARIDA BELİRTİLEN FAALİYETLERE YÖNELİK ERTELENEN TARİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEKTİR.