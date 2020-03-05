Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı
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Avrupalı Türk Markalar Birliği Temsilciliğimizi ziyaret etmiştir
Mart 5, 2020
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